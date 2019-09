FN: “Sede in Salicotto aperta per lavorare assieme al controllo di quartiere”

SIENA. “Sul grave problema della sicurezza, tornato alla ribalta delle cronache in via di Salicotto dopo le risse e le altre problematiche, nel riaffermare il nostro favore per l’impiego dei militari oltre all’aumento del personale delle Forze dell’Ordine, vogliamo comunicare che la sede di FN è sempre aperta quale punto di ascolto e di raccolta delle segnalazioni in tema di sicurezza. Mettiamo la nostra sede a disposizione quale centro per promuovere la cultura della sicurezza e del recupero della zona, nel rispetto della storia e della tradizione”, dichiara Alessandro Dolci, segretario di FN Siena.

“Inoltre Forza Nuova da sempre promuove anche a Siena forme di controllo civico (e legale) del territorio come le passeggiate per la sicurezza, che proprio l’anno scorso, nell’area di Piazzale Rosselli tanto per citare un esempio, ebbero come frutto l’intensificazione dei controlli e l’aumento dei fermi di polizia contro lo spaccio di droga, dopo le nostre uscite sui giornali”.

“Riteniamo altresì – continua Dolci – che occorra un cambio di rotta nella mentalità, attraverso un ritorno alla senesità di una volta: oggi (e questo è uno dei mali del nostro tempo) la maggior parte dei cittadini trascorre il proprio tempo libero dietro a social network e tablet oppure al chiuso dentro alle solite palestre, abbandonando i rioni a sé stessi per seguire mode alienanti. Occorre tornare a vivere quotidianamente e meglio il territorio, come i senesi di una volta. Questo è il primo passo contro la devianza sociale. Una buona politica di sicurezza e l’educazione dei giovani ai sani valori sono il passo successivo.”

“Ci auguriamo – conclude Dolci – che anche la attuale Amministrazione spinga con interventi e programmi pubblici di educazione dei giovani al rispetto del vivere civile. Allo stesso tempo è necessario, lo ribadiamo, l’aumento del personale delle Forze dell’Ordine”.