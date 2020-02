FN: “Coronavirus: quarantena obbligatoria per chi torna a Siena dalla Cina”

“L’Amministrazione guidata dal sindaco De Mossi, come è noto, ha dato vita a una fitta rete di rapporti commerciali e culturali con la Cina oltre a progetti volti ad attrarre flussi sempre più consistenti di turisti cinesi in città. Tra l’altro molti tra le migliaia di cinesi di ritorno dal capodanno cinese verso la Toscana lavorano e studiano proprio a Siena: non possiamo pertanto limitarci alla quarantena facoltativa o alla osservazione clinica in itinere perché, come spiegano gli autorevoli virologi, non sarebbero procedure efficaci. L’assessore regionale Saccardi e il presidente Rossi – conclude Dolci – mettano da parte la loro saccenteria politica e guardino in faccia alla realtà. L’Amministrazione De Mossi si assuma la responsabilità delle sue politiche filo-cinesi e cominci a studiare di concerto con gli altri enti competenti un piano concreto per tutelare la salute pubblica di fronte a questa emergenza”.