FN: ”Conferenza sul Coronavirus: il resoconto dell’incontro”

SIENA. “Sabato 29 febbraio, presso i locali ubicati in Viale Vittorio Veneto si è tenuto, come programmato, l’incontro di carattere scientifico sul tema Coronavirus con la partecipazione dell’esperto dottor Gianni Massai, biomedico specialista in vaccini”, dichiara Alessandro Dolci Segretario di FN Siena.

“L’incontro – prosegue Dolci – si è aperto con una lettura politica del fenomeno Coronavirus, durante il quale abbiamo rinnovato le critiche alla gestione Rossi/Saccardi per poi proseguire, attraverso l’intervento del dottor Massai, con una parte generale sulla struttura dei virus e quindi, in particolare, sul Coronavirus. Ampio spazio è stato dedicato dallo specialista alla sindrome Covid-19, ai sintomi, alla prevenzione e alle “bufale” che circolano su internet e perfino sulle tv nazionali. L’incontro, organizzato in pochissimo tempo, è stato partecipato e seguito con attenzione. E’ evidente – conclude Dolci – che la voglia di conoscere e informarsi ha vinto su chi vorrebbe un popolo rinchiuso in casa e mediaticamente manipolato”.