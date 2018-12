FN: “conferenza Cimino, nessuna tensione in Salicotto, evento riuscito”

Nonostante la presenza di un presidio delle Forze dell’Ordine, dovuto al paventato timore di incursione di antagonisti, l’evento è riuscito perfettamente

SIENA. “Si è svolto come previsto da programma, l’incontro di approfondimento e di dibattito storico sul caso Walter Cimino, presso la sede di FN Siena in via Salicotto” dichiarano Alessandro Dolci (FN) e Simone Guerrini (OF).

“Nonostante la presenza, da noi non richiesta, di un presidio delle Forze dell’Ordine antistante la sede, giustificato da quello che si è rivelato essere un paventato pericolo di incursione di soggetti antagonisti, l’evento è riuscito perfettamente”.

“E’ di tutta evidenza – prosegue Dolci – che ancora oggi, dopo più di settant’anni, a qualcuno dia fastidio che certe tematiche siano trattate con obiettività e che cerchi, con velate minacce ma senza successo, di ostacolare chi, come noi, si batte per la ricostruzione storica libera dalle faziosità “rosse”. Nonostante ciò – conclude Dolci – siamo comunque soddisfatti di come è andato l’evento e lavoreremo per organizzare al più presto nuove occasioni di dibattito ed approfondimento”.