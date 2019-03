FN: “Autisti e controllori aggrediti: venerdì sera presidieremo la Stazione”

Dopo l’ennesima aggressione FN rilancia le passeggiate per la sicurezza in Stazione e sugli autobus

SIENA. La Stazione di Siena e il Piazzale Rosselli si apprestano a diventare una vera e propria “no go area”, a causa degli ormai continui episodi di spaccio e aggressioni da parte di soggetti, che si rivelano spesso essere extra-comunitari, ai danni del personale del trasporto pubblico delle ferrovie, dei taxi e degli autobus – dichiara Alessandro Dolci segretario di FN Siena -.

Già a luglio del 2018 FN Siena organizzò una serie di passeggiate proprio nel Piazzale Rosselli, a seguito delle quali vi furono alcuni fermi di polizia contro gli spacciatori, dovuti alla intensificazione dei controlli effettuati dopo il nostro passaggio nella zona e dopo i nostri comunicati stampa.

In quell’occasione per la sinistra il problema non era la presenza di gang e personaggi fuori controllo in Stazione, ma l’intervento dei militanti di Forza Nuova che volevano e tuttora vogliono un ritorno all’ordine e alla vivibilità nell’area della Stazione.

Non possiamo e non dobbiamo accettare – prosegue Dolci – che zone delle nostre città diventino inaccessibili a causa della presenza endemica di soggetti dediti allo spaccio e alle aggressioni in danno dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico e privato.

La sicurezza è un diritto dei cittadini e dei lavoratori – conclude Dolci – e per questo, anche alla luce dell’ultima aggressione avvenuta la scorsa sera ai danni del personale del trasporto pubblico, Forza Nuova Siena ha deciso di effettuare, per venerdì 15 marzo, dalle 22.00, una passeggiata per la sicurezza nelle zone interessate dai fenomeni.