Firmata un’intesa tra l’università di Siena e quella del Lussemburgo

Una collaborazione per attività di ricerca e trasferimento tecnologico

SIENA. Si è svolto ieri (5 marzo), nel palazzo del rettorato dell’Università di Siena, un incontro con i rappresentanti del governo Lussemburghese, dell’Università di Lussemburgo e di alcune istituzioni del Granducato.

All’incontro con il ministro dell’Economia, Sviluppo e Cooperazione, Franz Fayot, il ministro delle Finanze, Pierre Gramegna, e il rettore dell’Università di Lussemburgo sono intervenuti anche il prefetto di Siena, Armando Gradone, l’ambasciatore del Lussemburgo in Italia, Paul Dühr, e l’ex ministro italiano dell’Economia Pier Carlo Padoan.

A conclusione della visita, i rettori Francesco Frati e Stéphane Pallage hanno firmato un memorandum di intesa per promuovere attività di ricerca congiunte, scambi di docenti, studenti e personale tra i due atenei.

“Nel corso dell’incontro – ha commentato Frati – ci siamo confrontati in particolare su progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico congiunti, che possano avere ricadute economiche importanti sui territori toscano e lussemburghese. E’ stata una visita che ci ha fatto particolarmente piacere e che conferma che i nostri partner internazionali hanno fiducia nel nostro Ateneo e ci testimoniano la loro vicinanza anche in un momento così difficile per il Paese”.