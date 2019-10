Fiora: “Numero per la segnalazione guasti gratuito e intervento in tempi rapidi”

L'azienda spiega come è stato svolto il servizio per la perdita nella cantina di una signora

“Il numero per la segnalazione guasti è gratuito sia da telefono fisso che da cellulare e l’intervento richiesto è stato effettuato in tempi rapidi. AdF fa chiarezza su quanto lamentato da un utente circa il presunto costo delle telefonate per segnalare i guasti e le modalità con cui il gestore ha effettuato la riparazione richiesta, precisando innanzitutto che l’apposito numero verde dedicato per la segnalazione guasti, 800 356935, è sempre gratuito, sia per chi chiama da telefono fisso che per chi chiama da cellulare. Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore su 24; in alternativa alla chiamata telefonica, è disponibile una apposita sezione all’interno della app MyFiora (disponibile gratuitamente per iOS e Android), che permette di segnalare senza nessun tipo di costo eventuali problematiche relative al servizio idrico.

Per quanto riguarda le modalità di intervento nel caso specifico, la segnalazione è stata effettuata ieri (21 ottobre) in tarda mattinata e nel primissimo pomeriggio è avvenuto il sopralluogo, durante il quale, data la complessità della situazione, è stata evidenziata la necessità di ricercare la perdita attraverso una strumentazione particolare, facendo slittare lievemente i tempi. Una volta individuato il punto della rottura, è stata attivata la ditta incaricata, che è subito intervenuta: a causa delle difficoltà di accesso al punto in cui era situata la perdita, i lavori si sono rivelati più lunghi e complessi del previsto, pertanto è stata effettuata una riparazione provvisoria, in attesa di procedere nella giornata di oggi (22 ottobre) alla riparazione definitiva.

AdF precisa inoltre di avere una apposita assicurazione per i casi in cui le rotture della rete causano infiltrazioni di acqua nelle proprietà private: invita quindi l’utente in questione, se lo ritiene necessario, a contattare gli appositi uffici per inoltrare l’eventuale richiesta di risarcimento danni”.