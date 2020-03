FI Siena plaude al lavoro di medici, scienziati e ricercatori senesi

SIENA. Da Forza Italia Siena riceviamo e pubblichiamo.

“Il distretto di Siena è ormai il polo di riferimento nazionale per i sistemi di prevenzione e per i vaccini anti pandemici: un complesso integrato di aziende che, con competenza e professionalità, insieme alla qualità dell’azienda ospedaliera locale, sta portando avanti un rilevante impegno che sta dando i suoi frutti in un momento di forte emergenza.

Siamo orgogliosi del lavoro che stanno portando avanti il dottor Rino Rappuoli e i numerosi medici, scienziati e ricercatori, nella Fondazione Toscana Life Sciences, GSK, Diesse Diagnostica Senese e VisMederi, eccellenze del nostro territorio, che con dedizione stanno lavorando senza sosta sui fronti della diagnostica, della cura e della prevenzione di questa malattia.

La comunità internazionale segue con viva partecipazione gli sviluppi della ricerca che a Siena sta ottenendo ottimi risultati.

In questa fase è richiesto più che mai uno sforzo – soprattutto economico – di tutte le realtà istituzionali del Paese, Regione e Stato centrale in primis, per dare supporto alla ricerca scientifica e per mettere nelle condizioni le nostre aziende del territorio di trovare le risposte più adeguate per uscire dalla emergenza e per avere la sicurezza di non entrarci mai più.

Non bastano le parole di plauso degli amministratori regionali e dei ministri, servono i fatti.

La popolazione davanti all’emergenza non ascolta o vede bandiere politiche. Chiede soltanto per i suoi cari salute e sicurezza per l’immediato futuro”.