FI Siena: “Estendere l’abbonamento ai mezzi ad aprile”

Lorenzo Lorè

SIENA. Da Forza Italia Siena riceviamo e pubblichiamo l’appello del responsabile provinciale dipartimento trasporti Forza Italia Siena Roberto Bilenchi, del responsabile comunicazione Maria Concetta Raponi e del coordinatore provinciale Lorenzo Loré alle società di trasporto a tutela delle famiglie e degli studenti.

“Con la sospensione delle lezioni, in tutte le scuole dal 5 marzo fino al 3 aprile, giustamente decisa dal governo per motivi di sicurezza migliaia di studenti hanno pagato l’abbonamento mensile relativo al mese di marzo per usufruire del trasporto sui mezzi pubblici nel tragitto casa-scuola.

Si tratta quindi di un esborso economico per gli studenti, e le loro famiglie, per una prestazione che non è stata erogata a coloro che dovevano essere i fruitori del servizio.

Il momento è particolare, a livello nazionale; crediamo quindi giusto, in una ottica di piena collaborazione e solidarietà all’interno del paese, che anche Trenitalia e le società di trasporto su gomma possano, e debbano, fare la loro parte, venendo incontro a chi ha sottoscritto un contratto, ma si trova per cause di forza maggiore nella impossibilità di beneficiarne.

Sarebbe sicuramente un modo importante per venire incontro alle famiglie, agli studenti; un segnale per tutto il Paese. In subordine, Trenitalia e le compagnie di trasporto su gomma potrebbero approntare una adeguata scontistica per l’abbonamento di aprile.

Auspichiamo che la richiesta, perorata da noi, venga accolta, e che questa venga anche supportata dalla Regione Toscana e dalla provincia di Siena.

Sarebbe un segnale forte in un momento nel quale il paese è come “congelato” e ha bisogno di una forte solidarietà”.