FI Siena aggiorna l’organigramma

Lorenzo Lorè

SIENA “In vista del prossimo importante appuntamento elettorale che interesserà la nostra Regione, è necessario strutturare il Partito di Forza Italia sul territorio provinciale affinché possa essere ancora più operativo e possa continuare a coinvolgere i tanti che ancora fanno riferimento a valori liberali e moderati di centrodestra”. Lo afferma in una nota il coordinatore provinciale Lorenzo Lor.

“Si tratta di una struttura, che può e deve integrarsi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con il massimo spirito inclusivo, e che sappia unire le esperienze storiche del territorio con anche numerose nuove figure con l’obiettivo di coinvolgere chi in questi anni è rimasto sfiduciato dalla politica. A queste persone, che ringrazio per essersi messe con entusiasmo a disposizione, se ne aggiungeranno di nuove sui diversi territori, con l’intento di promuovere il dibattito su specifici temi come contributo al dibattito politico generale”.

Coordinamento Provinciale

Alessandro Manganelli, vicecoordinatore provinciale vicario; Elena Burgassi, responsabile Dipartimento enti locali e elettorale; Orazio Peluso, responsabile dipartimento organizzazione e sport; Maria Concetta Raponi, responsabile dipartimento comunicazione, pari opportunità e azzurro donna; Piero Ciofi, responsabile dipartimento sanità; Anita Francesconi, responsabile dipartimento politiche economiche, rapporti con le categorie produttive e seniores; Clio Biondi Santi, responsabile dipartimento istruzione; Michela Guerrini, responsabile dipartimento agricoltura e segretario amministrativo; Roberto Bilenchi, responsabile dipartimento infrastrutture; Ivano Bisconti, responsabile dipartimento ambiente; David Fiorentini, responsabile dipartimento politiche giovanili; Roberto Pagni, responsabile dipartimento associazionismo, volontariato e politiche sociali; Filippo Fiorentini, responsabile dipartimento cultura; Daniele Bianconi, responsabile dipartimento turismo; Silo Santini, responsabile dipartimento urbanistica e edilizia privata; Mario Ponzuoli, responsabile dipartimento sicurezza.