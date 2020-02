FI: “Prevenzione antivirus nelle scuole e nei musei con il gel antibatterico”

SIENA. Di seguito pubblichiamo le dichiarazioni del coordinatore provinciale di Forza Italia Siena e consigliere Provinciale, Lorenzo Loré, del coordinatore comunale di Siena, Pierpaolo Poggioni, e dei consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia Siena, Maria Concetta Raponi e Orazio Peluso, assieme al consigliere comunale del Gruppo Misto, Fabio Massimo Castellani

“Abbiamo presentato due mozioni, una per impegnare il sindaco, insieme al Provveditorato agli studi, a dotare le strutture scolastiche comunali e i musei comunali di dispenser di gel disinfettante antibatterico, l’altra, analoga, per impegnare il presidente della Provincia sullo stesso tema relativamente alle scuole di competenza provinciale.

Non vogliamo fare alcun tipo di allarmismo, ma riteniamo necessario tenere alto il livello di attenzione e quindi di prevenzione. Dal 31 gennaio il Consiglio dei Ministri, seguendo le Direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato l’emergenza nazionale per il coronavirus. A Siena non vi é alcun allarme, ma basandoci anche su quanto deliberato dal Comune di Arezzo, riteniamo necessario, proprio per tenere alto il livello di attenzione, fare una corretta prevenzione in tutti i luoghi pubblici ed in modo particolare nelle scuole.

Prevenire è fondamentale e si può fare educando a comportamenti che vadano a garantire la sicurezza ed il rispetto di sé e degli altri. Un’opportunità per far comprendere quelle misure e quegli accorgimenti che saranno sempre utili e necessari anche al di là delle situazioni di emergenza.

Il Direttore malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Rezza ha dichiarato che per “proteggersi é comunque sufficiente adoperare la misura più importante che possono utilizzare tutti per difendersi da ogni virus, quella di lavarsi bene le mani”.

Ebbene ci sembra giusto ascoltare il parere degli esperti e farne tesoro subito. Garantire la nostra salute riguarda tutti noi e riteniamo che vada fatto non solo con utili appelli al comune senso di responsabilità, ma con azioni concrete e costruendo percorsi di educazione alla prevenzione”.