Festa in un bar con musica ma senza autorizzazione

Interviene la Polizia e multa il gestore segnalando agli uffici del Comune

SIENA. Il 1^ settembre scorso alle 4 di notte è giunta alla Centrale la segnalazione di musica assordante proveniente da un bar di Siena all’interno di un impianto sportivo. Le volanti della Polizia hanno verificato che era proprio in corso una festa con musica ad alto volume. Numerose le persone sia all’interno che all’esterno del locale con somministrazione di vivande e di alcool a tutti i partecipanti.

I poliziotti informano i loro colleghi della Squadra Amministrativa, che hanno esaminano tutta la documentazione ed effettuato gli accertamenti. Così si scopre che la festa non era stata autorizzata da nessuno ma che il gestore poteva tener aperto il locale solo per la somministrazione di generi alimentari e solo in occasione ed in coincidenza dell’orario in cui era, eventualmente, in programma lo svolgimento di eventi sportivi presso quell’impianto. A quell’ora di notte, naturalmente, non c’era alcun evento sportivo in corso.

Accertata la violazione di una specifica norma regionale, la Polizia ha sanzionato il gestore del locale con una multa di mille euro. Lo stesso gestore, inoltre, è stato segnalato – per i provvedimenti di competenza in materia di revoca o sospensione della licenza – agli uffici del Comune.