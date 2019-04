Festa della Polizia: gli auguri dell’amministrazione comunale

SIENA. Di seguito il messaggio di auguri inviato dall’assessore alla Sicurezza Francesco Michelotti, a nome dell’Amministrazione comunale, al Questore di Siena Costantino Capuano in occasione del 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

“Oggi la Polizia di Stato celebra il 167° anniversario dalla sua fondazione, in questo giorno di festa mi preme, di cuore, formulare alla Polizia, per il suo prestigioso tramite, gli auguri dell’Amministrazione comunale e un sentito ringraziamento agli agenti che quotidianamente si impegnano per garantire la nostra sicurezza.

Il vostro celebre hastag, #essercisempre, sintetizza nel modo migliore l’opera incessante compiuta sul territorio a favore dei cittadini.

Noi siamo al fianco di coloro che dedicano la loro vita, spesso rischiandola, per garantire la sicurezza di tutti noi. La vostra storia è un portato di valori, tradizione, sacrificio e abnegazione e per questo merita rispetto e ammirazione, riconoscenza e stima.

I nostri migliori auguri”.