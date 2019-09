Festa del Volontariato annullata. Valentini chiede il perchè al sindaco

L'indisponibilità di Piazza del Campo al centro della interrogazione

SIENA. Nuova interrogazione urgente al sindaco De Mossi da parte del consigliere comunale Bruno Valentini (PD). Il tema affrontato è quello dell’annullamento della Festa del Volontariato, organizzata dal Cervot e dalle associazioni del Terzo Settore aderenti. L’evento, come ogni anno, si sarebbe dovuto tenere, come consuetudine, in Piazza del Campo il 12 ottobre prossimo ma gli organizzatori, attraverso una breve comunicazione online a tutte le associazioni, nei giorni scorsi hanno annunciato “che l’evento “ Il volontariato scende in piazza ”, programmato per il prossimo 12 ottobre, per problemi di natura organizzativa e a causa della imprevista indisponibilità di spazi adeguati è stato annullato”.

“Tale evento è l’occasione per esporre alla città nel suo spazio più caro e simbolico l’attività ed i programmi di tante associazioni il cui operato è fondamentale per la qualità della vita della nostra comunità, come la stessa Amministrazione Comunale può verificare direttamente in tante occasioni” scrive il consigliere democratico che aggiunge “la Festa è anche un momento nel quale le varie associazioni si presentano alla collettività per fare proselitismo”.

“Prevista indisponibilità di spazi adeguati”: è questo il punto che maggiormente crea dubbi in Valentini. Un fatto che ha creato “sconcerto e delusione fra i membri delle associazioni” ed ha privato “i cittadini di un interessante opportunità di incontro, conoscenza ed anche di divertimento, vista la compresenza di manifestazioni di animazione ed intrattenimento, fra l’altro senza alcun costo a carico del Comune”.

Il consigliere Valentini chiede al sindaco: “se corrisponde al vero che gli organizzatori della manifestazione avevano scritto fin dalla primavera scorsa al Comune, incontrandosi anche con l’assessora Appolloni, per ottenere il consueto permesso per svolgere la Festa del Volontariato senese in Piazza del Campo il 12 ottobre p.v.

– se corrisponde al vero che l’utilizzo della Piazza è stato negato, offrendo soluzioni alternative (come Piazza Duomo) che, per quanto prestigiose, non avrebbero consentito il medesimo contatto con i cittadini

– se corrisponde al vero che gli organizzatori avevano proposto in via subordinata l’utilizzo della Lizza, ma che anche questo è stato negato, forse per la presenza della ruota panoramica e degli eventi collegati, salvo l’ipotesi di ubicazione in via Maccari, più adatta. però, ad un mercatino che ad una grande festa popolare come quella del Volontariato

– se non ritiene opportuno riprendere i contatti con gli organizzatori della Festa per riportare rapidamente la Festa del Volontariato in Piazza del Campo e comunque per garantire questa disponibilità dell’Amministrazione per il prossimo anno”