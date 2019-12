Festa alle Scotte per i mille nuovi nati del 2019

SIENA. Dal 1 gennaio al 30 novembre 2019 sono stati 965 i bambini nati al policlinico Santa Maria alle Scotte. 493 maschi e 472 femmine, 32 le gravidanze gemellari. Sono questi i numeri diffusi dal professor Filiberto Maria Severi, direttore della Ginecologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, durante la festa dei bimbi nati a Siena nel 2019: evento tradizionale degli appuntamenti di Natale all’ospedale di Siena, in grado di richiamare alle Scotte neonati e famiglie provenienti dalla città e dal territorio della provincia e dell’area vasta.

«Anche quest’anno raggiungeremo una cifra di 1040-1060 nati, un dato in linea con quello del 2018 – commenta il professor Severi -. Un numero che ci tranquillizza perché il dato, nel panorama nazionale, vede le nascite in calo di circa 25mila unità. L’essere rimasti su questi numeri – aggiunge Severi – certifica gli sforzi e i potenziamenti fatti con la direzione aziendale, sia per le gravidanze a basso rischio che per quelle a più elevata complessità». Al policlinico Santa Maria alle Scotte, in particolare, sono attivi il Percorso della Gravidanza a basso rischio e il Centro di Medicina Materno-Fetale all’interno del quale, con un approccio multidisciplinare, si svolgono tutte le attività proprie del controllo delle gravidanze ad alto rischio secondarie alla presenza di patologie materne (tra cui ipertensione, diabete, parto prematuro, trapianti, ecc.) e fetali (malattie genetiche, malformazioni, ritardi di crescita, ecc.).

Alla festa hanno partecipato numerose famiglie con i loro piccoli, assieme alle autorità accolte dal direttore generale Valtere Giovannini con i saluti dell’assessore alla sanità del Comune di Siena, Francesca Appolloni, del presidente Terza Commissione Sanità, Stefano Scaramelli e del professor Giuseppe Buonocore in rappresentanza del Dipartimento della Donna e dei Bambini assieme alla dottoressa Barbara Tomasini direttore della Terapia Intensiva Neonatale.