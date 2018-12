Ferri (Pd) : “Basta con le auto-pirata!”

Il componente Commissione Giustizia della Camera chiede che si applichino le leggi

ROMA. La morte di un ragazzo di 17 anni è una tragedia troppo grande, il primo pensiero va alla famiglia a cui ci stringiamo nel dolore e che si vede strappare un figlio in questo modo. Dobbiamo dire basta alle auto pirata, all’utilizzo delle auto come vere e proprie armi. Prudenza, rispetto delle regole sulla strada significano salvare vite umane. E’ assurdo morire così e stroncare la vita ad un ragazzo. Il primo passo è potenziare da subito il controllo delle strade, visto che con l’introduzione del reato di omicidio stradale le norme ci sono. Lasciare morire un giovane sulla strada senza soccorrerlo è un gesto di una gravità inaudita e che dovrà essere perseguito senza indugi e con la massima severità. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia per la perdita così ingiusta di questo nostro ragazzo.

Cosimo Maria Ferri componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati