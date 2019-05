FdI: “Spostiamo la movida in Fortezza”

Il gruppo consiliare chiede di tutelare gli abitanti del centro storico

SIENA. Dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo.

“Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia pone l’attenzione al tema molto sentito dai cittadini relativo alle contestazioni che vi sono all’interno del centro storico da parte dei residenti durante le ore notturne. Lo farà con una mozione dettagliata per il consiglio comunale.

La Giunta De Mossi ha preso a cuore la questione, d’altronde rileviamo che una città con circa 15.000 studenti universitari deve comunque offrire servizi ai giovani che non sono dotati di mezzi privati e che riversano le proprie ore di svago all’interno del nostro splendido centro storico; va altresì osservato che i residenti nel centro storico hanno diritto sacrosanto di poter vivere la città e le proprie proprietà in maniera serena senza stress e difficoltà durante la notte.

Più che legittime appaiono quindi le lamentele di molti cittadini disturbati dalla movida notturna nelle vie del centro che si protrae fino alle prime ore del mattino, problema che va risolto e che è sul tavolo dell’amministrazione.

Come forza di governo della città, oltre a salutare con soddisfazione la presa in carico del problema da parte della Giunta, proponiamo una soluzione: La nostra città possiede una delle Fortezze Medicee più bella d’Italia, perché non riqualificarla?

Sono stati già riqualificati negli anni gli spazi esterni ed i camminamenti, tuttavia le precedenti amministrazioni hanno dimenticato di valorizzare l’Enoteca Italiana (che poi è fallita) che gestiva due bastioni della fortezza, mentre gli altri due risultano in completo stato di abbandono ed in condizioni non consone.

Considerati dunque i notevoli problemi che i locali all’interno del centro storico arrecano ai cittadini residenti , Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia nei prossimi giorni depositerà una mozione con cui chiede il recupero dei Bastioni della fortezza e l’eliminazione delle problematiche di ordine pubblico e schiamazzi notturni nel centro storico di Siena.

Con la mozione proporremo all’Amministrazione di pubblicare un bando pubblico al quale potrà partecipare il mondo imprenditoriale cittadino, in virtù del quale agli aggiudicatari, previa verifica dei requisiti necessari verrà concesso l’uso esclusivo ed almeno inizialmente gratuito dei bastioni per un consistente periodo di anni, ponendo in capo agli stessi, l’obbligo di recuperarli, restaurarli metterli a norma con le leggi vigenti in materia di sicurezza ed igienico sanitarie al fine di consentire lo svolgimento attività di ristorazione lounge bar, e discoteca fino a tarda notte , e con l’ulteriore obbligo di istituire ed utilizzare un servizio di polizia privata per l’ingresso in fortezza ed ai singoli locali.

Fratelli d’Italia ritiene indispensabile, fin da subito, intensificare costantemente la vigilanza per garantire il rispetto del regolamento comunale sulla somministrazione degli alcolici e sui pubblici spettacoli, adoperandosi affinchè i trasgressori vengano fin da subito sanzionati.

La nostra proposta vuole quindi contemperare gli interessi ed i diritti dei cittadini residenti nel centro storico con le esigenze degli studenti fuori sede e consentirà di creare un polo notturno sia per studenti che per senesi all’interno della fortezza, con il beneficio di recuperare, e senza che la pubblica amministrazione sostenga alcun costo, un immobile di rara bellezza ed eliminare le problematiche connesse alla movida notturna lamentate dai cittadini”.