Logo Fratelli d'Italia/AN

SIENA. Da Massimo Mori, Maurizio Forzoni e Francesco Michelotti (Fdi) riceviamo e pubblichiamo.

“Qualcuno pensa che la battaglia elettorale sia finita, forse lo è a livello nazionale, ma di sicuro non a Siena, ancora sentiamo il dolore per tutti i danni causati dal PD, ancora abbiamo in noi tutta la rabbia per il delitto MPS, il suo malgoverno,che se pur in proporzioni inferiori a quello nazionale non è stato certo indolore.

Abbiamo le idee molto chiare sul da farsi per rilanciare la città. Occorre intervenire su traffico, viabilità e parcheggi, toglieremo quelli a pagamento all’ospedale e in accordo con i cittadini rivedremo e modificheremo anche le ARU, lavoreremo da subito per rendere efficace il sistema dei parcheggi scambiatori e ci impegneremo per rendere più efficace il sistema della viabilità nella città e nella sua periferia.

Poi un serio progetto per il turismo, togliendo gli inutili balzelli come la tassa di soggiorno e insieme agli operatori del settore inizierà una sinergia reale per porre in essere le iniziative per promuovere il territorio.

Nostra intenzione è prima di tutto quella del coinvolgimento, la città deve tornare a vivere, deve tornare a sognare e a costruire, favoriremo tutte le iniziative che anche dal punto di vista edilizio possono tornare utili al recupero della vivibilità del centro storico, e che ne possano valorizzare la sua storia e la sua cultura.

Favoriremo tutte le iniziative commerciali e artigianali oggi osteggiate da mille fattori e da una opprimente burocrazia; va abbattuto l’alto costo per la gestione dei rifiuti, che deve essere rivista nei criteri di calcolo.

Infine, quello che ci sta più a cuore, il problema sicurezza: faremo in modo che le telecamere siano posizionate in tutto il territorio comunale, specialmente nelle zone assolutamente trascurate della città come San Prospero, il parco della Lizza e la fortezza e le periferie con più agglomerati quali Isola d’Arbia e Coroncina, taverne d’Arbia Acqua calda Petriccio e Stellino, senza trascurare la zona di Vico alto, San Miniato

Se necessario, chiederemo un presidio dell’Esercito nelle zone più delicate.

La macchina comunale deve essere a completa disposizione dei cittadini, che saranno coinvolti nelle scelte di fondo dell’amministrazione”.