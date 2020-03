Farmacie comunali non in grado di preparare gel igienizzanti

Impossibilità di reperire su tutto il territorio nazionale le materie prime indispensabili alla realizzazione della preparazione galenica

SIENA. A seguito di numerose richieste pervenute per la realizzazione da parte dei farmacisti delle Farmacie Comunali di gel igienizzante mani prodotto nei propri laboratori, l’Asp Città di Siena precisa che al momento, stante la situazione emergenziale in cui versa il nostro Paese, non è possibile rispondere a tale richieste. Ciò a causa della impossibilità di reperire su tutto il territorio nazionale le materie prime indispensabili alla realizzazione della preparazione galenica di gel igienizzante.

L’Asp Città di Siena, anche attraverso le Farmacie Comunali, conferma la propria disponibilità, nei limiti di quanto sarà possibile in relazione agli sviluppi dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, a collaborare con tutte le istituzioni cittadine al fine di dare il proprio contributo in una situazione di estrema difficoltà per tutti i cittadini.