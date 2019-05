Falso assicuratore denunciato dai Carabinieri di Siena

SIENA. icarabinieri della Stazione di Siena Viale Bracci hanno denunciato un 41enne napoletano, attivo online su tutto il territorio nazionale, che è riuscito a colpire la filiale senese di una nota compagnia assicurativa con un escamotage probabilmente utilizzato in molti altri casi. L’uomo si è presentato ai propri clienti come brooker assicurativo, in grado di poter ricercare, in un pacchetto di compagnie delle quali si dichiara rappresentante, quale sia la formula più conveniente ed economica, fra le tante proposte sul mercato per RCA auto e garanzie aggiuntive, quali quelle per furto e incendio, per i cristalli, per gli eventi atmosferici e via discorrendo.

Avuto mandato dai proprietari di turno di auto, moto e autocarri, l’uomo si è rivolto all’agenzia prescelta ed ha stipulato telefonicamente una polizza da 600 euro, presentandosi sotto falso nome. Con la promessa di eseguire un bonifico online, l’uomo si è congedato dalla segretaria di turno e si è dedicato a redigere ad arte una falsa ricevuta di bonifico, come quelle di internet banking. Naturalmente tale ricevuta indicava alla voce mittente un falso nome e quale beneficiario la compagnia assicurativa utilizzata per il raggiro. Tra la data di valuta dell’ordinante e quella del beneficiario trascorre sempre qualche giorno, specie se di mezzo c’è un fine settimana. In tale periodo di tempo il truffatore è riuscito a farsi inviare una quietanza di pagamento dalla società assicurativa, attraverso pressioni telefoniche sulla segretaria di turno, che aveva ricevuto la falsa attestazione di pagamento. Ha rivenduto poi quella quietanza con assoluta rapidità al proprietario del veicolo che si era rivolto a lui, con la differenza che questi ha saldato per davvero il conto, con un bonifico buono e non simulato, diretto al truffatore. Riscosso il danaro l’uomo è sparito.

Quando la compagnia assicurativa ha constatato che nulla era stato pagato ha revocato le proprie garanzie sull’auto. L’accurato lavoro svolto dai Carabinieri di Siena ha consentito di andare a ricostruire a chi fosse riconducibile il conto sul quale erano confluiti anche altri bonifici e chi avesse aperto l’account di posta elettronica utilizzato per l’imbroglio. Ora l’astuto intermediario è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per truffa aggravata e sostituzione di persona.