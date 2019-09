Fa pipì sul portone della Fondazione: multato 30enne ubriaco

SIENA. Nella nottata, in via Banchi di Sotto, le Volanti della Questura di Siena hanno individuato un trentenne albanese, dimorante a Siena, che – noncurante della presenza di persone per il corso e di un equipaggio della Polizia – stava urinando contro il portone di Palazzo Sansedoni.

Una delle tante residenze storiche di Siena non è stata risparmiata dall’inciviltà; a nulla sono valsi i richiami dei poliziotti ad interrompere il suo comportamento scorretto e a fruire di un bagno presso un bar aperto nelle vicinanze; l’uomo visibilmente ubriaco, si è addirittura alterato alla presenza dei poliziotti pretendendo di essere lasciato in pace.

Occhi lucidi, linguaggio disarticolato ed equilibrio precario; dopo averlo identificato, i poliziotti l’hanno sanzionato per il suo stato di ubriachezza.