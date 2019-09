Ex ospedale psichiatrico San Niccolò: arriva la fibra ottica

L’installazione della nuova tecnologia comporterà la temporanea interruzione di circa un’ora del servizio di telefonia e della rete di trasmissione dati

SIENA – All’ex ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena dell’Ausl Toscana sud est (in via Roma, 56) si passa alla fibra ottica. Lunedì prossimo 30 settembre, il servizio di telefonia e della rete di trasmissione dati sarà temporaneamente interrotto per un’ora circa, dalle 14 alle 15, per i lavori di intervento per l’installazione della nuova tecnologia.

La fibra ottica consentirà di migliorare la velocità di navigazione rispetto alla tradizionale rete di trasmissione dei dati, ottimizzando la qualità dei servizi e la tempestività di risposta affidata alla rete.