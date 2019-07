Evasore totale nasconde al fisco 150mila euro

La Guardia di Finanza lo scopre e lo sanziona

SINALUNGA. La Valdichiana si conferma terreno fertile sul versante dell’evasione fiscale e del sommerso d’azienda. Questa volta nel mirino dei finanzieri è finito un soggetto operante nel settore del commercio di mobili e articoli per la casa che non ha adempiuto, per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017, agli obblighi di dichiarazione per tutti i settori d’imposta.

L’attività posta in essere, oltre a far emergere l’omessa tenuta e conservazione dei registri e libri contabili previsti dalla normativa di settore, ha consentito di ricostruire il reale volume d’affari del contribuente infedele, risultato ammontare complessivamente a quasi 150.000 euro con un’IVA evasa per oltre 32.000 euro.

Un altro soggetto sconosciuto al fisco, dunque, scovato dalle Fiamme Gialle in provincia di Siena. L’intermediario di commercio è stato prontamente segnalato all’Ufficio finanziario competente per le conseguenti procedure sanzionatorie ed il recupero a tassazione di quanto dovuto.

Il risultato conseguito è stato reso possibile dall’efficace dispositivo di controllo economico del territorio approntato e dall’indispensabile analisi di rischio condotta dai militari con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo.

Nell’ottica della trasversalità dell’azione ispettiva la posizione del soggetto è stata attenzionata anche ai fini dell’eventuale indebita percezione di erogazioni assistenziali. Nulla è emerso sotto quest’ultimo profilo.