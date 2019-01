Emergenza freddo, appello di Potere al Popolo

Raccolta di coperte, indumenti e cibo per coloro che vivono in grossa difficoltà economica

SIENA. La crisi, anche per effetto moltiplicatore di politiche fallimentari a livello locale, ha iniziato a mordere in modo tangibile anche nel nostro territorio, così come il freddo invernale. Per questo motivo intendiamo lanciare una rete di solidarietà popolare, invitando i cittadini e le associazioni a segnalare e scambiare informazioni relative a tutte le situazioni di disagio di cui si è a conoscenza o che capita di verificare; dalle persone che dormono per strada alle persone che non possono pagarsi il riscaldamento, il cibo o coperte e vestiario adeguati ad affrontare l’inverno. Stiamo raccogliendo già del materiale, sicuramente qualcuno si starà muovendo autonomamente, ma per noi il modo migliore di affrontare il problema è quello di fare rete e di unire le energie. Quindi invitiamo alla massima allerta, poiché questi casi ci sono e sono più numerosi di quello che si possa pensare, anche se non evidenti come in altre città.

Per segnalazioni e comunicazioni mettiamo a disposizione la nostra pagina FaceBook e l’indirizzo mail: poterealpopolosiena@gmail.com

Potere al Popolo Siena e Provincia