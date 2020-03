Emergenza coronavirus: chiude anche il velopattinodromo

Consentiti a porte chiuse e con specifiche precauzioni solo allenamenti per i giochi olimpici e appuntamenti nazionali e internazionali

SIENA. Nuova ordinanza, da parte del sindaco Luigi De Mossi, per contenere il contagio da Coronavirus. Da domani 20 marzo e fino al prossimo 3 aprile, fatte salve ulteriori e diverse previsioni resterà chiuso al pubblico il Velopattinodromo all’Acquacalda.

Consentite, ma a porte chiuse e senza utilizzo di spogliatoi o palestra, le sedute all’aperto di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali. In queste occasioni le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano, e a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.