Ecco le sedi di seggio

SIENA. Le scuole dell’infanzia comunali A.M.E. Agnoletti di via Q. Settano; Mara Meoni (ex Ginestreto) Strada di Ginestreto; S. Marta (via N. Orlandi); B. Vestri (P.tta Don A. Perucatti); e Raggio di Sole (via L. Consorti, 2), sedi di seggio elettorale in occasione delle elezioni europee, in programma per il prossimo 26 maggio, resteranno chiuse dalle ore 14 di venerdì 24 fino a lunedì 27 maggio compreso.