Efficienza energetica: ACEA premia il Sarrocchi di Siena

Gli studenti si sono aggiudicati il premio per il progetto acqua

SIENA. L’Istituto Sarrocchi di Siena ha ricevuto il premio per la sezione dedicata all’acqua del progetto “Ideazione” consegnato, alla presenza dell’AD di Acea, Stefano Donnaruma. L’istituto Sarrocchi aveva partecipati a tutte le sezioni, Acqua, Rifiuti ed Energia. Il progetto vincente è stato quello presentato da Carolina Romboli, Leonardo Fioravanti e Vittorio Niccoucci, della IV B del Liceo delle scienze applicate; gli altri progetti sono stati presentati da Bernardino Laguardia, della IV B Liceo, e Emanuele Negro, della IV A informatica,per l’area rifiuti, mentre per l’ambito energia hanno presentato il loro progetto Emma Vallome, Federico Viani e Federico Dominici, della V A Energia, e Leonardo Bonucci, della IV D Liceo. Referenti per i progetti sono stati i Professori Scicchitano e Bazzetta. Per la sezione dedicata all’energia e ambiente è stato premiato l’ITI Renato Elia di Castellammare di Stabia (Na), mentre l’Istituto Volta di Perugia ha ottenuto il premio per il progetto relativo all’energia.

Il progetto “Ideazione”, nato in collaborazione con Consel, ha coinvolto quest’anno circa 500 studenti di 12 Istituti tecnico-professionali ed è stato condiviso da tutte le società del Gruppo (Acea Ambiente, Acea Ato 2, Acea Ato 5, Acea Elabori, Acea Energia, Acea8cento, Areti, Acea Produzione, Acque, Acquedotto del Fiora, Gesesa, Gori e Umbra Acque) che operano nel territorio di Lazio, Toscana, Umbria e Campania. L’obiettivo dell’iniziativa era quello di promuovere non solo le conoscenze tecnico- scientifiche ma di stimolare anche l’interesse dei ragazzi per avvicinarli ai temi dell’innovazione tecnologica e ambientale. La giuria, composta dai manager del gruppo ACEA, ha valutato, infatti, non solo il valore tecnico e innovativo dei lavori proposti ma anche la capacità degli studenti di presentare i loro progetti, di motivare le loro scelte e rappresentare nuovi scenari nella gestione delle risorse nell’ottica di un’economia ecosostenibile.

“Con il progetto Ideazione – ha dichiarato alla stampa Pierluigi Palmigiani, responsabile Sviluppo Capitale Umano di Acea – l’Azienda ha voluto attivare uno scambio virtuoso tra scuola e azienda attraverso un percorso didattico alternativo, fatto di teoria e pratica, innovazione e sostenibilità. L’azienda, infatti, ha identificato quali saranno le principiali skill delle future figure professionali selezionate dalla circular economy e ha individuato una strategia di formazione che si è concretizzata nella realizzazione di questo progetto. L’obiettivo è quello di incentivare gli studenti a sviluppare idee e progetti che, oltre a garantire risparmio energetico e sostenibilità per il proprio istituto scolastico, possano far immaginare nuovi scenari per la crescita e nuove opportunità di lavoro”.