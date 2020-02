“Educare al tempo dei social”: la Diocesi si confronta con i nuovi linguaggi

SIENA. Da quattro anni la Diocesi di Siena propone a educatori, insegnanti, catechisti e genitori, incontri di formazione e aggiornamento su temi educativi che hanno per destinatari gli adolescenti.

Questo percorso ha un nome, che richiama in sé i suddetti destinatari, ma anche la connaturale dinamicità che accompagna ogni percorso educativo. Questo nome è ADOLESCENZIAMO.

Quest’anno Adolescenziamo, nell’incontro del 7 febbraio u.s., ha proposto alla riflessione di educatori, insegnanti e genitori, un tema basilare per ogni processo educativo: la comunicazione.

Un tempo questa parola evocava un rapporto diretto tra due o più persone e richiamava alla mente la capacità di ascolto, di sintonia, di presenza, di fare spazio all’altro.

Oggi tutto questo deve essere coniugato con la necessità di imparare un nuovo linguaggio, quello dei nostri ragazzi, che vengono definiti con una parola ormai inflazionata: nativi digitali.

Non porsi il problema del linguaggio in un processo educativo è infatti come abitare due mondi paralleli.

Su indicazione del nostro Vescovo, conoscitore attento dell’umanità a lui affidata, abbiamo iniziato questo percorso di conoscenza, invitando un esperto di tecnologie digitali, applicate al mondo dell’educazione, il Prof. Luca Paolini, insegnante di religione di una scuola media di Livorno.

E’ stato interessante scoprire neologismi, programmi, metodologie, che invece di essere sempre relegate in uno spazio negativo, possono diventare importanti risorse per stabilire un contatto efficace, a patto certo che investiamo parte del nostro tempo per impararle e saperle utilizzare, per trasmettere contenuti e orizzonti di senso alle nuove generazioni.

Come giustamente ha sottolineato il Prof. Paolini la contrapposizione non può essere un approccio educativo vincente, mentre è vincente l’interesse e la passione per i ragazzi che necessariamente spinge a parlare la lingua che loro parlano.

E’ evidente che non tutto può ridursi e appiattirsi sul mondo virtuale, è necessario mantenere viva e sollecitare anche una sana connessione reale, fatta di presenza, di ascolto, di sguardi, di contatto, dove passano contenuti, emozioni, vissuti, che però devono necessariamente intrecciarsi con le modalità di vita dei ragazzi.

Del resto il processo educativo non può mai avere la caratteristica della staticità, si nutre per sua stessa natura di novità, di continua trasformazione, di necessaria attenzione alle persone che ci sono state affidate o che incontriamo sul nostro cammino, fosse anche per un attimo, attimo che, se vissuto con passione e presenza, è destinato a vestirsi di eternità.

E’ doveroso quindi il ringraziamento al prof. Paolini che ci ha sapientemente guidato nel mondo digitale, facendoci apprezzare le sue molte potenzialità, invitandoci a mettersi in gioco ogni giorno per stare al passo con le novità.

Ed è proprio grazie a questa continua trasformazione che possiamo cogliere un altro aspetto positivo delle nuove tecnologie, in quanto queste ci spingono prepotentemente ad un continuo aggiornamento, conditio sine qua non per entrare in contatto con un mondo che altrimenti rischiamo di vederci sfuggire completamente.

Ringraziamo anche le numerose persone che hanno partecipato all’evento formativo e auspichiamo un sempre maggiore coinvolgimento di tutti, perché l’unico obiettivo di Adolescenziamo è quello di creare una rete di persone che per ruolo e sensibilità ai temi educativi, unisca le forze e i talenti e crei un fronte unico per sostenere le nuove generazioni in un cammino di crescita.

In questa rete nessuno è escluso, ma anzi tutte le agenzie educative (famiglia, parrocchie, scuola, società sportive, centri di aggregazione, associazioni e movimenti) potranno vedere non disperso il loro contributo solo a patto che si crei sinergia tra tutte le azioni spese a vario titolo, nei vari ambiti e ruoli, a favore di una crescita sana dei ragazzi, che significa garantire il futuro dell’umanità.

Questa è la grande opera a cui siamo tutti chiamati, come tutti siamo chiamati a lavorare insieme, a connettersi fruttuosamente, a non disperdere, ma ad unire le forze per il bene dei ragazzi.

Gruppo diocesano adolescenziamo.