Due pantere della Polizia inseguono un’auto in Pescaia

SIENA. Poco fa in strada di Pescaia c’è stato un inseguimento tra due volanti e un’Audi grigia con a bordo 4 persone. I soggetti erano stati segnalati quali probabili autori di un furto in abitazione in una via non distante dal luogo della inseguimento, alla centrale operativa della Questura. Immediatamente giunti sul posto i poliziotti delle volanti hanno accerchiato l’auto dei ladri che dopo un breve inseguimento hanno impattato, provocando lo scoppio degli pneumatici. I 4 malviventi si sono visti costretti a fuggire a piedi nella zona circostante. Ricerche in atto anche con gli uomini della squadra mobile nel frattempo giunti sul posto.