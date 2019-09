Due feriti in un incidente sulla sp 34

SIENA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti per un incidente stradale poco dopo le ore 18 sulla SP 34.

Coinvolte 2 vetture, una delle quali si è ribaltata. Due persone sono state estratte dalla squadra dei pompieri, per poi essere affidate al personale sanitario del 118 per le cure del caso, entrambe sono state trasportate a Le Scotte di Siena.