Due denunce della Municipale durante i controlli anticontagio

Rinaldi: "I 7 droni hanno tutte le autorizzazioni previste per sorvolare il territorio comunale anche in notturna"

SIENA. Le persone controllate oggi, 28 marzo, dalla Polizia Municipale sono state 182, altrettante le autocertificazioni acquisite, 2 le persone sanzionate all’art.4 del Decreto Legge 19/2020.

Nessuna infrazione dalle verifiche effettuate in 66 esercizi commerciali, tra supermercati, farmacie e tabaccherie.

“I 7 droni, messi a disposizione e guidati, gratuitamente, dal nucleo SAPR Protezione Civile Misericordia di Siena – evidenzia il Comandante Cesare Rinaldi – sono in possesso di tutte le autorizzazioni previste per sorvolare il territorio comunale anche in notturna. Ed è proprio grazie a questo supporto operativo che oggi è stato possibile vigilare in maniera capillare su Scacciapensieri, Taverne d’Arbia, Le Tolfe, Costalpino e Costafabbri. Durante la giornata, a seguito di una segnalazione, la pattuglia dedicata della municipale ha indirizzato il pilota di uno dei droni a controllare una particolare zona della città dove, in un giardino privato tra l’Acquacalda e il Petriccio, è stato rilevato un raggruppamento di 8 persone, tra adulti e bambini e per questo sono scattate le sanzioni>>.

Con il volo in notturna di ieri hanno invece controllato tutto il centro storico, i giardini della Lizza e gli Orti dei Tolomei.