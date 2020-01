Venerdì 24 gennaio nell’Aula Magna del Rettorato di Siena

SIENA. Sono i docenti il vero motore del cambiamento nell’Università e nella Scuola. E’ questo il messaggio che si intende lanciare con il seminario “DSA: Orientarsi a Scuola e all’Università. Didattica inclusiva e cambiamento” organizzato da SOS Dislessia, Centro Dedalo, Università degli Studi di Siena – Servizi DSA e GRIMeD in programma venerdì 24 gennaio dalle 9.00 alle 19.00 nell’Aula Magna del Rettorato di Siena. Al seminario che ha la direzione scientifica del prof. Giacomo Stella tra i massimi esperti di dislessia in Italia, parteciperanno illustri relatori e docenti universitari che in questa occasione si confronteranno sul tema della didattica innovativa ed inclusiva rivolta a ragazzi con difficoltà di apprendimento ma non solo, basata su nuove tecnologie e nuovi metodi di insegnamento.

“L’Università di Siena mette sempre al primo posto tutti i suoi studenti – ha dichiarato Sonia Carmignani Pro Rettore Vicario dell’Università di Siena – In particolare, l’attenzione per gli studenti con disabilità e disturbi dell’apprendimento si concretizza in azioni di sostegno per la didattica, l’accesso ai servizi e l’inserimento nella vita universitaria, al fine di consentire e realizzare il coinvolgimento pieno e fattivo nella comunità accademica di tutti i ragazzi”.

“La nostra proposta è quella di una didattica co-costruita con chi ne fruisce – spiega Valentina Campanella Amministratore unico di SOS Dislessia e direttrice del Centro Dedalo di Siena – fondata sull’apprendimento attraverso l’esperienza e il lavoro di gruppo e sempre orientata all’ascolto, nella quale sono proprio i docenti a trasformare gli ambienti educativi e di formazione in spazi sicuri e accoglienti dove gli studenti e le studentesse possono allenarsi alla vita e prepararsi al mondo del lavoro, ma soprattutto crescere a partire dalle loro risorse e dalle loro competenze”

Il programma. Si comincia alle 9.00 con i saluti delle autorità: Sonia Carmignani Pro Rettore Vicario dell’Università degli Studi di Siena, Paolo Benini Assessore all’Istruzione del Comune di Siena, Gianni Baldini Presidente del Rotary Club Montaperti–Castelnuovo Berardenga e Valentina Campanella Amministratore Unico di SOS Dislessia. Segue l’intervento di Giacomo Stella Direttore scientifico SOS Dislessia dal titolo: “Che scuola sei, che scuola sarai”. Seguiranno le relazioni dei docenti dell’Università di Siena: Alessandra Romano e Carlo Orefice su “Didattiche inclusive e apprendimento dall’esperienza” e del prof, Alessandro Rossi sul tema: “Noi siamo le nostre connessioni. Ma se lui non si connette? a cui seguiranno le testimonianze degli studenti. Nel pomeriggio spazio all’approfondimento sui disturbi specifici dell’apprendimento con Lauro Mengheri Psicologo e Psicoterapeuta ,Direttore Centro Verbavoglio Livorno e Concetta Pacifico che illustrerà le buone prassi per una scuola accogliente. Di potenziamento delle funzioni esecutive a scuola si parlerà con Chiara Pecini dell’Università degli Studi di Firenze, mentre immagineremo nuovi scenari per l’inclusione scolastica in Italia con Raffaele Ciambrone della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR. In chiusura, spazio all’esperienza di @pprendoLAB+ raccontata da Micaela Papi Vice Presidente del Rotary Club Montaperti – Castelnuovo Berardenga e la sessione GRIMeD interamente dedicata alla matematica con Roberto Imperiale Presidente GRIMeD, Brunetto Piochi Past President GRIMeD, Chiara Cateni Vice Presidente GRIMeD e Francesca Ricci del Direttivo GRIMeD.