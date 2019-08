Drone non identificato in volo sulla piazza durante il Palio

L'oggetto volante ha creato una certa apprensione nelle forze dell'ordine

Foto di repertorio

di Augusto Mattioli

SIENA. Qualcuno la sera del palio del 16 agosto, sembra poco prima della corsa, ha fatto volare un drone per fare riprese dall’alto della piazza del Campo. Non si tratta dei droni utilizzati dalle forze dell’ordine per controllare la situazione (come annunciato nei giorni precedenti dalla questura in merito alle consistenti misure di sicurezza approntate per la manifestazione ormai collaudate), ma di un drone di un privato che non si sa ancora se è stato individuato dalla forze dell’ordine.

A quanto pare la presenza dell’oggetto volante avrebbe creato un certa preoccupazione da parte di chi era preposto alla sicurezza della piazza del Campo. Come è noto sui tetti dei palazzi che danno sulla piazza ci sono anche dei tiratori scelti pronti ad intervenire in caso di problemi e pare che gli stessi specialisti fossero in allerta. Se non sono intervenuti può significare che non si è ravvisato il pericolo che il drone fosse utilizzato per qualcosa di diverso da riprese, certo spettacolari, dall’alto.