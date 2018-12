Donazione di sangue dei parà della Folgore

Gli uomini della 186° Reggimento hanno scelto di celebrare così il Natale

Un gradito e nobile gesto da parte dei militari del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore di Siena che hanno deciso di celebrare il Natale con una donazione di sangue di gruppo al Centro trasfusionale del policlinico Santa Maria alle Scotte.

«Ringraziamo sentitamente i Parà per la loro sensibilità – commenta il dottor Giuseppe Campoccia, responsabile del centro emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese -. Il mio ringraziamento vuole estendersi a tutte le associazioni, ai gruppi di donatori, alle contrade di Siena e alle altre organizzazioni del territorio che decidono di celebrare le Feste con una donazione di sangue o di emocomponenti. È sempre importante mantenere alta l’attenzione sul tema della donazione – conclude il dottor Campoccia -, visto che il sangue donato viene destinato, tra le altre cose, a molti tipi di pazienti, da quelli oncologici alle persone che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici o trapianti, e alle donne durante il parto». Nutrita la delegazione del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore di Siena che ha deciso di donare il sangue per Natale con l’obiettivo di far diventare l’iniziativa una piacevole ricorrenza, non solo delle Feste, ma periodica ed estesa a tutto l’anno.