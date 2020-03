Donazione della famiglia Semboli all’Associazione Insieme per i Bambini

SIENA. Bellissimo gesto da parte della famiglia Semboli, che, in seguito alla scomparsa del signor Rino, ha deciso di effettuare una donazione all’Associazione Insieme per i Bambini Onlus, presieduta dal professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Nelle scorse settimane Cristian, in rappresentanza della famiglia, ha consegnato all’associazione la somma di denaro raccolta: «In ricordo di mio nonno Rino abbiamo deciso di dare una mano concreta a chi si prende cura ogni giorno dei bambini. Ringrazio anche gli amici ed i conoscenti di mio nonno che hanno contribuito a questa raccolta».

La donazione servirà all’associazione per supportare le esigenze del reparto di Pediatria: «Un gesto bellissimo della famiglia Semboli – aggiunge il professor Grosso – che ringraziamo per la grande sensibilità dimostrata in un momento di dolore».