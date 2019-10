Diritto allo studio, non all’ascensore

L'impianto da due anni "fuori servizio per manutenzione" al Dsu di Siena

SIENA. (a. m.) Ci arriva una segnalazione (con annesse foto) da chi ha problemi per cui non può salire le scale, ovviamente per difficoltà fisiche, e vorrebbe essere messo in grado di utilizzare un ascensore. Impossibile che possa accadere negli uffici senesi del diritto allo studio universitario situati in via Paolo Mascagni al numero 53.

Ci siamo informati e abbiamo saputo che l’ascensore che si vede nella foto è guasto da due anni due, e che – a quanto pare – le varie sollecitazioni delle persone interessate (pensiamo agli studenti che si rivolgono agli uffici per avere informazioni), non sono servite a molto. Alla porta dell’ascensore è attaccato un foglio ormai bianco dove è scolorita anche una scritta che avverte che l’impianto è guasto. Però, meno male, c’è anche un altro avviso in cui si legge con maggiore chiarezza: “Impianto fuori servizio per attività di manutenzione. L’impianto sarà di nuovo in servizio nel più breve tempo possibile”.

Dulcis in fundo la scritta: Sicurezza innanzitutto. Bene, siamo sicuri che – essendo l’ascensore da ben due anni non funzionante “per attività di manutenzione” – nessuno rischia di farsi male o di restare chiuso al suo interno.

Una osservazione. Se i servizi del diritto allo studio universitario funzionassero come i tempi lunghi della manutenzione dell’ascensore gli studenti starebbero freschi davvero. Un problema anche per il personale degli uffici che presumibilmente non sa più cosa dire a chi chiede i motivi di questa situazione. Urge una riposta dei dirigenti dell’ufficio che, evidentemente, lo hanno ignorato o perlomeno, per ragioni che non sappiamo, non sono riusciti a risolvere il problema in “soli” due anni.