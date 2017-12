Direzione comunale del Pd: ecco le decisioni prese

E' stato affidato all’esecutivo il compito di promuovere tutte le relazioni necessarie a coinvolgere altri soggetti che potrebbero dare vita ad un percorso comune

SIENA. La Direzione dell’Unione Comunale di Siena del Partito Democratico riunitasi il venerdì ultimo scorso ha riaffermato il ruolo centrale che dovrà avere la coalizione di centro sinistra nel determinare una proposta programmatica di sviluppo della città ed individuare il profilo delle personalità che saranno ritenute rappresentative per il futuro governo di Siena da sottoporre al vaglio elettorale.

Il PD senese può dare un contributo sostanziale alla formazione di un nuovo cantiere di elaborazione e di confronto da costruire insieme ai partiti, alle associazioni, ai movimenti civici che si riconoscono nella stessa cultura politica di centro sinistra e sono interessati alla condivisione di un progetto.

Pertanto è stato affidato all’esecutivo del PD cittadino il compito di promuovere tutte le relazioni necessarie a coinvolgere altri soggetti che potrebbero dare vita ad un percorso comune.

La Direzione riconosce dunque alla coalizione la sovranità delle scelte che andranno effettuate in base a dei criteri e delle regole decise da tutti i componenti dello schieramento e che parallelamente dovranno essere discusse e approvate anche dagli organismi dirigenti del PD cittadino in coerenza a quanto previsto dallo statuto nazionale.

All’interno del Partito questo percorso deve prevedere un coinvolgimento ampio chiamando ad un confronto tutta la base che può contribuire alla formazione dell’orientamento che il PD cittadino dovrà assumere nel rapporto con gli altri soggetti che comporranno la coalizione, partendo dalla valutazione dell’operato dell’Amministrazione Comunale che sarà analizzato in una serie di incontri nei circoli a partire da dopo l’epifania. Gli incontri nei circoli si articoleranno in due fasi. La prima dedicata all’ascolto esclusivo degli iscritti da parte dei componenti dell’esecutivo, per raccogliere impressioni e giudizi sul mandato amministrativo. La seconda aperta anche agli elettori che vedrà la presenza del Sindaco, di componenti della Giunta e Consiglieri Comunali a relazionare sul lavoro svolto.

Inoltre nel mese di gennaio saranno programmati incontri con gli iscritti al PD, dove i Parlamentari faranno il loro rendiconto di mandato utile per la formulazione di una proposta di candidature da sottoporre agli organismi preposti. Il PD cittadino si attiverà con i livelli superiori del partito per chiedere che sia promosso celermente un percorso trasparente per l’individuazione delle candidature che coinvolga i territori e ne tenga in considerazione le peculiarità soprattutto per quanto attiene la scelta nei collegi uninominali, affinché non sia travisato il significato del collegio uninominale che prevede un forte attaccamento ed una espressione di territorialità.

E’ stato poi comunicato l’insediamento della Commissione di Garanzia che come primo adempimento sta procedendo con il lavoro di verifica dell’ammissibilità degli eletti negli organismi dirigenti in base al codice etico del partito.

Il PD cittadino intende infine ringraziare Anna Ferretti per il lavoro svolto come assessore conseguendo ottimi risultati e avviando numerosi progetti nel campo del sociale e riscuotendo un unanime consenso per le sue qualità. L’auspicio è che venga fatta quanto prima chiarezza su una vicenda personale che l’ha indotta a rassegnare le dimissioni.