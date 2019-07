Dipendenti senza visite di controllo: 67enne multato dai Carabinieri

SIENA. Ieri (30 luglio), i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena, unitamente a quelli del Nas di Firenze, nell’ambito di una campagna nazionale di vigilanza straordinaria ai laboratori di analisi cliniche, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, hanno deferito in stato di libertà per la violazione degli obblighi del datore di lavoro un 67enne senese, amministratore unico della società che gestisce un centro privato di analisi cliniche, per non aver sottoposto tre propri dipendenti alle prescritte visite mediche periodiche d’idoneità. Sono state elevate ammende per oltre 4800 euro.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena è stata informata dal locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.