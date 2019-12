Deruba una anziana signora alla Coop. Individuata e denunciata

La donna, originaria di Montepulciano, era nota alle forze dell'ordine per precedenti reati simili a questo

SIENA. Si tratta solo dell’ennesima impresa di una donna di 45 anni, nata e residente a Montepulciano e già conosciuta per precedenti vicende simili. All’interno del supermercato Coop del quartiere senese di San Miniato, girellando fra scomparti e scaffalature, ha seguito una 75enne che si trovava lì per fare la spesa ed è riuscita a sottrarle il portafoglio contenente ben 500 euro.

L’anziana si è accorta del misfatto solo una volta giunta alle casse, quando si è trattato di dover pagare. Dopo un primo attimo di comprensibile sbandamento, facendo mente locale, la signora si è resa conto di essere stata seguita da una donna che si era ritrovata sempre vicino e che, evidentemente, aveva saputo individuare il momento migliore per infilarle le mani nella borsetta. A questo punto il personale del centro commerciale ha chiamato i carabinieri al 112 e i militari, con l’ausilio delle immagini del circuito interno di videosorveglianza, hanno individuato la donna riconoscendola senza ombra di dubbio. Le sembianze e l’abbigliamento corrispondevano alla descrizione della vittima che la riconosceva poi anche sui video. Essendosi ormai allontanata non sarebbe stato possibile l’arresto fuori dalla flagranza, l’autrice dell’evento delittuoso è stata però deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena e certamente avrà un processo.