Denunciato per maltrattamenti terrorizza la figlia prima dei test universitari

L'uomo era stato diffidato dall'avvicinarsi e la famiglia ricoverata in una casa protetta

SIENA. Ieri mattina la figlia 18enne del rumeno 48enne, denunciato dai Carabinieri di Abbadia San Salvatore per atti persecutori nei confronti di moglie e figli (vedi), si è presentata alle Scotte per sostenere una prova d’ammissione ai corsi di laurea per professioni sanitarie. La famiglia si trova in località segreta e protetta tutelata dai Carabinieri.

Il denunciato, sapendo che la figlia doveva sostenere tale prova, si è fatto trovare fuori dal polo universitario delle Scotte: la ragazza, terrorizzata, ha chiamato i Carabinieri e si è nascosta nelle aule. L’uomo ha capito di rischiare ancora e si è reso irreperibile, ma la situazione sarà nuovameente denunciata.

La giovane ha poi sostenuto la prova concorsuale, fondamentale per il suo futuro.