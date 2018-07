De Mossi: “Sulla circolare Gabrielli buona pratica tra Siena e il governo”

SIENA. Breve nota del sindaco Luigi De Mossi sulle modifiche alla circolare Gabrielli.

“Questo è il segno concreto che la collaborazione fattiva e proficua con i partiti che hanno un riferimento in Parlamento è fondamentale. I partiti sono uno strumento importante per portare al Governo le istanze del nostro territorio. Ringrazio il ministro dell’interno Matteo Salvini per la sensibilità dimostrata nei confronti anche delle nostre tradizioni e i sottosegretari al Viminale senatore Stefano Candiani e onorevole Nicola Molteni per il lavoro svolto.

Ringrazio poi l’onorevole Giorgia Meloni e l’onorevole Giovanni Donzelli e che si è speso molto in questa battaglia per la modifica di una circolare che influiva moltissimo sul Palio.

Questo è un altro esempio di buona pratica nei rapporti tra Siena ed il Governo”.