De Mossi: “Sono sicuri ponti e viadotti sulla Siena-Firenze?”

Il sindaco nel corso dell'iniziativa "La Fortezza delle idee" ha affermato che lo chiederà all'Anas

SIENA. (a. m.) Nel corso dell’iniziativa “La Fortezza delle idee” organizzata questa mattina (18 gennaio) dalla maggioranza che lo sostiene nel quale è stato fatto un bilancio del lavoro svolto nei primi anni del mandato e discusso quello che c’è da fare per il prosieguo della legislatura comunale, il sindaco Luigi De Mossi ha chiesto: “Sono sicuri i ponti sulla Siena Firenze? Lo chiederò all’Anas”. De Mossi ha fatto questa osservazione, che prende spunto dagli eventi recenti riguardanti ponti e gallerie, nel suo intervento riguardante i collegamenti della città con il resto della regione Toscana (e in particolare con Firenze) sottolineando che il futuro non è utilizzare mezzi su gomma, bus e auto. ma nel trasporto via ferrovia per cui, come ha ripetuto più volte anche negli ultimi tempi, occorre lavorare per l’elettrificazione della tratta Siena-Firenze.