De Mossi: “Sempre troppa gente in giro. Non mollate ora!”

Il sindaco nel suo messaggio quotidiano conferma la "tolleranza zero"

SIENA. “Buongiorno, ecco il mio consueto messaggio del sabato per fare il punto della situazione.

5 i nuovi casi risultati positivi nel Comune di Siena. In totale abbiamo 127 casi di cui 46 ricoverati al policlinico senese, compresi i 2 nuovi ricoveri che sono avvenuti nella giornata di ieri.

152 i controlli della Municipale. Non bisogna pensare oggi che, con il bel tempo e l’avvicinarsi della Pasqua, si possa uscire. Ricevo molte segnalazioni e la tolleranza sarà sempre zero. Rendiamoci conto che le forze dell’ordine, la municipale e tutte le persone che operano al proprio rischio e pericolo lo fanno per la vostra e nostra salute. Non si può pensare di andare a fare gite fuori porta a Belcaro o Montalbuccio.

Si può uscire solo per motivi di necessità e urgenza. Se abbiamo al momento un numero contenibile di positivi è merito vostro, della vostra disciplina che non deve venire a mancare adesso.