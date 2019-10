SIENA. Il sindaco De Mossi in merito all’erogazione del Reddito di cittadinanza all’ex brigatista Federica Saraceni ha dichiarato: “Chi ha combattuto lo Stato e non ne ha riconosciuto e continua a non riconoscere la sua funzione istituzionale, sociale e politica, non può avere diritto ad alcun sussidio da parte della Repubblica Italiana. Inaccettabile che venga concesso il Reddito di cittadinanza a chi ha condotto una guerriglia contro la nostra Repubblica”.