Dalla Cina a Siena alla scoperta delle farmacie gestite dall’Asp

SIENA. Farmacisti cinesi a lezione dai colleghi senesi. E’ successo lunedì quando una delegazione cinese ha visitato la Farmacia Comunale 3 di Siena. Sotto la guida di Paolo Savigni, responsabile delle farmacie comunali cittadini, i farmacisti cinesi hanno potuto conoscere da vicino la realtà senese, le nuove frontiere delle farmacie con particolare riferimento al ruolo sociale svolto da quelle gestite dall’Asp Città di Siena.

Dopo una breve lezione con l’aiuto di slides in inglese, i farmacisti cinesi hanno osservato da vicino il funzionamento della farmacia e scoperto, oltre i tradizionali farmaci, i prodotti in vendita, come la vasta gamma dei prodotti a marchio ASP Citta di Siena (cosmetici, integratori), particolarmente apprezzati per la loro formulazione ed efficacia e per il rapporto qualità prezzo.