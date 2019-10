Dal Consiglio comunale di Siena del 31 ottobre

SIENA. Durante la seduta odierna, il Presidente Marco Falorni ha informato l’aula che i consiglieri Fabio Massimo Castellani (Voltiamo Pagina) e Anna Masignani (Lega) sono confluiti nel Gruppo Misto.

La consigliere Eleonora Raito è stato nominato dall’assemblea nella Commissione Servizi Sanitari e Sociali, in sostituzione della dimissionaria Anna Masignani (gruppo misto). La Commissione risulta, quindi, costituita da Barbara Magi (Voltiamo Pagina), in qualità di presidente, Alessandro Masi (PD), vice presidente, Alessandra Bagnoli (Fratelli d’Italia), Laura Sabatini (gruppo misto), Davide Ciacci (Siena Tools), Massimo Mazzini e Pierluigi Piccini (Per Siena), Bruno Valentini (PD).

L’assemblea ha preso atto della nomina ad assessore del consigliere comunale Paolo Benini; il seggio lasciato vacante da Benini è stato attribuito, con votazione del consesso, a Fulvia Nardi (Lega), come prima dei non eletti nella stessa lista.

AL VIA LA CONVENZIONE CON I COMUNI DI PIANCASTAGNAIO E SARTEANO PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Consiglio ha approvato la convenzione tra i Comuni di Siena, Piancastagnaio e Sarteano per l’esercizio, in forma associata, delle funzioni di Segretario comunale. L’atto integra la convenzione già esistente con il Comune di Piancastagnaio, approvata dal consesso lo scorso novembre. L’accordo rimarrà valido per la durata del mandato elettorale del Sindaco e risulta efficace per la razionalizzazione e il contenimento dei costi, vista la ripartizione dei relativi oneri fra i tre Enti. Siena rimarrà nel ruolo di capo convenzione e le funzioni del Segretario a Sarteano saranno svolte possibilmente nella stessa giornata dedicata a Piancastagnaio, in orario serale oppure mediante telelavoro.