Dal Consiglio comunale di Siena del 30 settembre

SIENA. Dal Consiglio comunale odierno.

APPROVATA DAL CONSIGLIO LA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI

Durante la seduta odierna, l’assemblea consiliare ha approvato la variazione al Bilancio di previsione della Biblioteca comunale degli Intronati.

“Si tratta di una modifica tecnica – come ha spiegato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – che non altera gli equilibri di bilancio, finalizzata a una migliore classificazione delle spese finanziate dal Comune con il contributo di 130mila euro, trasferendone 60mila dal capitolo dedicato alla manutenzione ordinaria a quello per gli interventi manutentivi straordinari per la conservazione e tutela del patrimonio culturale. Inoltre, alcune somme non utilizzate nell’anno in corso e, quindi, disponibili, per un totale di circa 15 mila euro saranno indirizzate per l’allestimento, all’interno della Biblioteca, della Libreria e studiolo commissionati da Giulio del Taja all’architetto Agostino Fantastici”.

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARTECIPATI

Deliberata dall’assemblea consiliare, nella seduta odierna, la presa d’atto della relazione sui risultati globali della gestione 2018 di enti e organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi comunali. Il documento esamina le risultanze annuali delle partecipate che, a vario titolo, fanno riferimento all’Ente e copre un ambito più ampio del bilancio consolidato.

L’assessore al Bilancio Luciano Fazzi, ha affermato come “il rapporto è finalizzato non solo a rispondere alle esigenze normative e regolamentari, ma soprattutto alla necessità di conoscere in modo sufficientemente completo i risultati del “gruppo pubblico comunale”, attraverso l’esame degli aspetti patrimoniali e dei principali elementi della gestione”.

Il rapporto risulta strutturato in quattro parti: nella prima sono prese in considerazione le società di capitali: Acquedotto del Fiora, Fises, Intesa, Microcredito di solidarietà, Siena Ambiente, Siena Casa, Siena Parcheggi, Società consortile Energia Toscana (CET), Tra.in, oltre a Terre di Siena Lab, del quale l’amministrazione ha recentemente deliberato la dismissione. Nella seconda i consorzi: Terrecablate e la Società della Salute Senese; nella terza parte vengono analizzate le fondazioni: Accademia Musicale Chigiana, Derek Rocco Barnabei, ForTeS, Futura per Dopo di Noi onlus, Monastero onlus, MPS, Musei Senesi, Toscana Life Sciences, ITS Vita e ITS TAB; nell’ultima gli enti con natura giuridica diversa come l’ASP Città di Siena, l’Associazione Siena Jazz, l’Istituto di alta formazione musicale “Rinaldo Franci”, l’Enoteca italiana (in liquidazione), la Biblioteca Comunale degli Intronati, ATO Toscana sud e l’Autorità Idrica Toscana.

“Il valore delle partecipazioni societarie comunali – ha proseguito Fazzi – calcolato con il criterio del patrimonio netto, supera i 38 milioni di euro, in crescita di circa due milioni di euro rispetto al 2017. L’unica società interamente posseduta dal Comune è Siena Parcheggi, che ha migliorato il proprio risultato in termini di fatturato e, soprattutto, di utile di esercizio. Ciò rappresenta la positiva premessa per l’assunzione, prevista da gennaio 2020 e inizialmente per sei anni, delle nuove attività di gestione in house delle entrate dell’Ente. Particolarmente positivo il risultato economico di Acquedotto del Fiora, di cui l’amministrazione detiene il 5,24%, con fatturato in crescita del 13% e utile pressoché raddoppiato rispetto al 2017.

Otto società su dieci hanno chiuso il 2018 in utile; delle due società in negativo, la Fises, che detiene un patrimonio netto particolarmente cospicuo, ha coperto le perdite con proprie riserve, senza richiedere esborsi o accantonamenti, mentre TerrediSienaLab ha portato a nuovo le perdite.

L’esame delle più importanti partecipazioni di secondo livello riguarda in primo luogo i grandi gestori di servizi pubblici locali su scala pluriprovinciale: Tiemme, di cui TRA.IN. è socia al 36,72%, e SEI Toscana, che fa capo a Siena Ambiente per il 24,87%, o che estendono la loro sfera di attività anche oltre i confini regionali come il gruppo Estra, posseduto per il 25,14% da Intesa.

Fra i consorzi, Terrecablate prosegue nel 2018 nel miglioramento strutturale degli equilibri e anche la sua partecipata TCRS (Terrecablate Reti e Servizi) chiude con un utile significativo.

La produzione della Società della Salute Senese ha superato nel 2018 gli 11 milioni di euro (+12%) con un risultato economico sostanzialmente equilibrato.

Ancora positivo il risultato dell’ASP Città di Siena, con un valore della produzione di circa 20 milioni, continuando a perseguire l’obiettivo di rafforzare la rete sociale del territorio, al fine di renderla sempre più capillare, attraverso il coinvolgimento attivo della contrade e del vasto mondo del volontariato con le sue numerose associazioni.

Siena Jazz ha proseguito nel 2018 nell’azione di superamento delle criticità passate, registrando una più decisa crescita del patrimonio netto, condizione che può meglio sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa di qualità (biennio universitario di specializzazione).

Fra gli enti di natura pubblica, una nota particolarmente positiva è rappresentata dall’Istituto Franci, che sta entrando nella fase di definitiva statizzazione, con un patrimonio rafforzato e un avanzo di amministrazione in netta crescita; la diversificazione delle entrate ha consentito al Comune, nel 2018, una riduzione del suo impegno finanziario annuale”.

LA DIFFUSIONE DEL BATTERIO “NEW DELHI” AL CENTRO DELL’INTERROGAZIONE URGENTE DI STADERINI

Il consigliere Pietro Staderini del Gruppo Sena Civitas nella seduta odierna del Consiglio ha chiesto di conoscere la reale situazione della diffusione del batterio “New Delhi” a Siena. Come ha ricordato lo stesso Staderini “è notizia di pochi giorni fa, a mezzo stampa, che negli ospedali toscani si sia registrata la presenza di un superbatterio resistente agli antibiotici denominato “New Delhi” con un picco di 11 casi avvenuti dal 16 al 22 settembre dall’inizio della comparsa nella nostra regione avvenuta nel novembre del 2018. Ma sono 102 i casi al 26 settembre che l’Agenzia regionale della Sanità sta tenendo sotto controllo con un tasso di mortalità al 37% rispetto ad altri batteri resistenti agli antibiotici”.

Nel sottolineare l’importanza della salute dei cittadini anche a seguito dell’ultimo decesso avvenuto a Siena il 16 settembre “che potrebbe essere correlato a un’infezione del “super batterio” e le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità sulle misure messe in atto coi tempi e con le procedure previste dall’Oms e dal Ministero nonché la non necessità di specifiche strategie di prevenzione dello sviluppo di batteri NDM e di relativi allarmismi dell’assessore Appolloni”, ha chiesto di essere aggiornato “sul reale stato di diffusione, il numero di decessi a Siena potenzialmente correlativi al batterio anche a seguito delle recenti raccomandazioni dei medici e del dipartimento di sanità. E inoltre se sono state attivate misure straordinarie in merito”.

Nella risposta, l’assessore alla Sanità Francesca Appolloni, ha sottolineato “quanto la denominazione “superbatterio” è scientificamente scorretta perché tecnicamente non esiste alcuna classificazione in tal senso. In quanto, infatti, un Enterobatterio appartiene a una famiglia di microrganismi che fanno parte della normale flora microbica intestinale. Come per altri batteri e virus che possono infettare l’uomo, la trasmissione da un soggetto a un altro può avvenire prevalentemente per via oro-fecale. E’ per questo che, come per altri microrganismi, per prevenirne la diffusione viene raccomandato di attenersi alle comuni misure igieniche, prima fra tutte, il lavaggio delle mani, abitudine non comune, o l’uso di gel idroalcolico. Procedura da adottare in particolare dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima di venire a contatto con alimenti e, in ospedale, prima e dopo essere entrati in contatto con qualsiasi paziente”.

Sullo stato di diffusione della malattia, spiegando la natura del batterio e il suo habitat idoneo nonché ripercorrendo quanto avvenuto negli anni passati in Italia, l’assessore ha proseguito dichiarando che: “in Toscana la diffusione si è osservata più recentemente in alcune aree con l’individuazione del fenomeno grazie all’attenzione dei laboratori della Rete delle Microbiologie cliniche toscane. Anche l’AOUS notifica periodicamente all’Agenzia Regionale di Sanità i nuovo casi di NDM al fine di monitorare la situazione locale in tempo reale. Quanto al numero di decessi a Siena, potenzialmente correlabili alla contaminazione, la Direzione dell’AOUS afferma che ad oggi non ci sono morti direttamente correlati alla contaminazione o alla infezione NDM. Resta fermo, comunque, che i rari casi in cui il batterio è stato ritrovato nel sangue di pazienti presso l’AOUS, si parla di persone anziane, fragili per un quadro patologico importante, situazioni di immuno-depressione. E’ opportuno ricordare che un paziente colonizzato non è un paziente infetto né malato. L’Azienda, al fine di garantire la massima trasparenza, ha chiesto di implementare l’attività di riscontro diagnostico e ha avviato, secondo le indicazioni regionali, gli interventi volti a sorvegliare l’evoluzione del fenomeno tramite screening attivo soprattutto in specifici reparti quali terapie intensive, oncologia, onco-ematologia, trapianti, cardiochirurgia, malattie infettive, medicine utilizzando sia metodiche tradizionali che metodiche molecolari. Contestualmente al potenziamento dello screening, sono state messe in campo anche il rafforzamento delle procedure di prevenzione e controllo delle infezioni nelle strutture e l’adozione degli schemi terapeutici più adeguati per il trattamento delle infezioni da batteri NDM”.

Staderini nel ringraziare l’assessore per l’attenta e puntuale risposta “si è dichiarato rassicurato del fatto che non ci siano ad oggi misure straordinarie in atto, ma particolari e puntuali atti per fronteggiare la malattia, e che, contrariamente alle insistenti voci circolanti, non si è registrato nessun decesso riconducibile a tale batterio, e quindi nessun allarmismo”.