Dal 2 marzo l’Ufficio Tributi si trasferisce in via Fontebranda

Dal 3 marzo nello stesso edificio anche il "Punto Unico" della Siena Parcheggi

SIENA. Dal prossimo 2 marzo aprono i nuovi uffici della Siena Parcheggi Spa in via Fontebranda, 65 – adiacenti alla risalita meccanizzata – (Tel. 0577 228795) per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Siena. Chiude, quindi, da giovedì 27 per il necessario trasloco, il vecchio ufficio Tributi del Comune in Casato di Sotto, 23 ed apre la nuova struttura che, dallo scorso 1° gennaio, ha iniziato le attività di accertamento, liquidazione e riscossione di IMU, TASI, TARI, Imposta di soggiorno e riscossione COSAP, entrate patrimoniali e sanzioni amministrative. Gli orari rimangono al momento invariati: lunedì, mercoledì e venerdì 9,30-12,30; il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Al fine di agevolare l’utenza sono in via di predisposizione sistemi di prenotazione per gli appuntamenti e pagamenti on line.

Il giorno successivo, 3 marzo, l’ufficio di Siena Parcheggi in via Tozzi, 3 “Punto unico”, dove vengono rilasciati i permessi temporanei ZTL, le card Sostapay e le tessere Bike Sharing; effettuati i pagamenti delle mensilità ZTL e delle annualità ARU, sarà, anche questo, trasferito nella sede in via Fontebranda. Sempre inalterati i giorni e gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 (Tel. 0577 228711).