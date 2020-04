Da oggi i collaboratori sportivi possono presentare domande di indennità

Benini: "Lo sport rappresenta un elemento essenziale per la qualità della vita e la salute collettiva. L’augurio è che quanto prima ci si possa incamminare verso la normalità"

SIENA- L’Assessore allo Sport Paolo Benini ricorda a tutte le associazioni sportive “che ieri, 6 aprile, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto con cui sono state individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità ai collaboratori sportivi”.

La domanda dovrà essere presentata a partire dalle ore 14 di oggi, 7 aprile, fino al prossimo 30, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica sul sito istituzionale di Sport e Salute (www.sportesalute.eu), per consentire agli utenti di procedere, previo accreditamento, alla presentazione formale della stessa, delle autocertificazioni e dei documenti richiesti dal decreto ministeriale.

Benini ha partecipato, la scorsa settimana, alla videoconferenza tra ANCI Toscana, CONI e Comuni toscani, per rafforzare l’impegno delle Amministrazioni locali e del mondo dello sport in questo periodo di emergenza e “scongiurare – come ha evidenziato – che lo sport soffra in maniera irreversibile prima della ripresa di enti di promozione: Federazioni, società e associazioni sportive”.

L’incontro è terminato con l’impegno, condiviso, di monitorare se le risorse stanziate da Regione Toscana e Governo saranno sufficienti a far ripartire il mondo sportivo, con particolare attenzione al settore giovanile a all’attività motoria in generale.

“Lo sport – come ha detto l’assessore – rappresenta un elemento essenziale per la qualità della vita e la salute collettiva. L’augurio è che quanto prima ci si possa incamminare verso una normalità, dando l’adeguato supporto al mondo sportivo”.