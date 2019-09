Da Micheli e Masi (Pd) un’interrogazione sulla rotonda dei Due Ponti

SIENA. I consiglieri comunali Luca Micheli e Alessandro Masi hanno presentato un’interrogazione sulla riqualificazione di Viale Toselli.

“A settimane alterne sulla stampa si susseguono annunci per la riqualificazione di Viale Toselli con importanti modifiche al traffico veicolare.

I consiglieri comunali Micheli e Masi chiedono quindi a che punto siamo con la “ormai famosa” riprogettazione della viabilità nella zona di viale Toselli da strada di Busseto fino alla rotonda dei Due Ponti, attraverso le soluzioni progettuali e gli incontri con i proprietari e le attività che operano nell’area.

La richiesta si rende a questo punto necessaria, considerando che il tema non è mai stato approfondito nell’apposita commissione sia quando si è parlato di Piano Operativo (POS) che di piano del traffico (PUMS). Si tratta, infatti, di un’operazione da studiare bene e valutare in tutte le sue implicazioni, anche per quanto riguarda il sistema dei collegamenti e delle coincidenze dei servizi pubblici e l’accesso alle diverse attività della zona (si è letto anche della previsione di una stazione della metropolitana leggera proveniente da Isola d’Arbia).

La faccenda non è argomento di poco conto, non solo perchè è una delle zone più trafficate della Città, ma anche di fermata dei pullman a lunga percorrenza che collegano Siena all’Europa intera”.